В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
  • РИА Новости

«Речь идёт просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, в том числе в недрах политической системы», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, для чего необходимы поправки к Конституции в части формирования Госсовета.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что предложил поправки к Конституции для выстраивания единой системы власти, а не для продления своих полномочий.

Как пояснил глава государства, изменения в основном документе «продиктованы жизнью» и обусловлены тем, что «некоторые вещи не работают так, как должны работать».

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