В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
- РИА Новости
«Речь идёт просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, в том числе в недрах политической системы», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о том, для чего необходимы поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что предложил поправки к Конституции для выстраивания единой системы власти, а не для продления своих полномочий.
Как пояснил глава государства, изменения в основном документе «продиктованы жизнью» и обусловлены тем, что «некоторые вещи не работают так, как должны работать».