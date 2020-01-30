Володин не исключил переноса второго чтения проекта о поправке в Конституцию
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счёт с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — сказал Володин.
Он уточнил, что в понедельник, 3 февраля, совет Думы рассмотрит данный вопрос.
По словам Володина, вопрос внесения поправок в Конституцию очень ответственный, нужно всесторонне обсудить поступившие предложения.
Как отметил председатель Госдумы, изначально речь шла о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием.
«Но видя насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения», — заключил он.
Ранее в рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции.
23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.
Представителями президента при рассмотрении проекта являются сопредседатели конституционной комиссии — Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и Талия Хабриева.