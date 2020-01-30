Володин не исключил переноса второго чтения проекта о поправке в Конституцию

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин не исключил, что рассмотрение нижней палатой парламента законопроекта о поправке в Конституцию может быть перенесено на конец февраля — начало марта.
Володин не исключил переноса второго чтения проекта о поправке в Конституцию
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счёт с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — сказал Володин.

Он уточнил, что в понедельник, 3 февраля, совет Думы рассмотрит данный вопрос.

По словам Володина, вопрос внесения поправок в Конституцию очень ответственный, нужно всесторонне обсудить поступившие предложения.

Как отметил председатель Госдумы, изначально речь шла о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием.

«Но видя насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения», — заключил он.

Ранее в рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции.

23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.

Представителями президента при рассмотрении проекта являются сопредседатели конституционной комиссии — Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и Талия Хабриева.

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