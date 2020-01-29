В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции

Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

В ходе общественных слушаний Хабриева рассказала, что на заседании рабочей группы уже поднимался вопрос «коррекции преамбулы Конституции», передаёт РИА Новости.

«Поскольку я здесь представляю и научное сообщество... могу сказать, что у нас ограничений по изменению преамбулы не имеется, и то, что касается этой части Конституции, — она наиболее известна, она обращена и к российским гражданам, и к мировому сообществу», — сказал она.

По её словам, в данном случае «очень важно, какой ценностный каталог мы представим и себе, и миру».

«С 1993 года многое поменялось: никто не думал, что вдруг появятся такие вызовы, как фальсификация истории, и даже подвергли сомнению победу российского народа и нашу главную роль в итогах Второй мировой войны», — добавила она.

Как отметила Хабриева, «зрелость гражданского общества» позволяет говорить о том, чтобы «указать это в преамбуле Конституции».

Ранее сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников также не исключил, что в преамбулу основного закона могут внести изменения.

23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.

Представителями президента при рассмотрении проекта являются сопредседатели конституционной комиссии — Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и Талия Хабриева.