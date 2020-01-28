В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

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Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Скорее всего, будем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Его слова приводит Интерфакс.

Ранее Крашенинников сообщил, что в рабочую группу поступило 17 предложений, оформленных как поправки.

Он рассказал, что две поступившие поправки имеют отношение к преамбуле к Конституции, а другие предложения касаются её первой и второй главы. 

23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.

Представителями президента при рассмотрении проекта являются сопредседатели конституционной комиссии — председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

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