«Есть уже подготовленные поправки»: в рабочей группе рассказали о предложениях по изменениям в Конституции

Более 100 предложений о поправках поступило в рабочую группу по внесению изменений в основной закон. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Кроме того, по его словам, в парламент поступило 17 предложений, уже оформленных в виде поправок. Они касаются в том числе социальных гарантий, статуса Госсовета и изменения порядка избрания нижней палаты парламента. Ранее Госдума приняла законопроект о поправке к Конституции в первом чтении.

В рабочую группу по внесению изменений в Конституцию России поступило более 100 предложений, ещё около 20 — в Государственную думу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся членом рабочей группы.

По словам парламентария, в настоящее время рассматриваются те предложения, которые уже сейчас в группе оценивают положительно, например инициативы деятелей культуры.

«Есть поправки, которые вызывают дискуссию, тем не менее мы переходим от количества к качеству. И уже у нас поступило в рабочую группу более 100 предложений о поправках и около 20 поступило в Государственную думу», — приводит слова Крашенинникова РИА Новости.

Он уточнил, что в рабочую группу поступило 17 предложений, оформленных как поправки.

«У нас есть действительно много предложений в виде просто предложений, а есть предложения от субъектов права законодательной инициативы как оформленные уже поправки... У нас на 10:00 сегодня поступили 17 поправок — уже поправок, не предложений», — пояснил депутат.

По словам Крашенинникова, две из поступивших поправок имеют отношение к преамбуле к Конституции, другие предложения касаются первой и второй главы основного документа, а также социальных гарантий.

Заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ в Общественной палате РФ

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

Кроме того, поступили предложения по поводу статуса Совета безопасности, уточнения статуса Госсовета, а также изменения порядка избрания Государственной Думы.

«Конечно, вызывает интерес формирование органов власти, организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны», — пояснил Крашенинников.

Напомним, что в четверг, 23 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.

Как пояснил Крашенинников в интервью «Российской газете», проект состоит из двух блоков. В первом, сущностном блоке содержатся сами предложения об изменениях в Конституции. Второй блок определяет процедуру голосования, порядок подведения итогов и то, какие статьи будут введены в действие сразу, а какие — позднее.

По словам депутата, второй блок вступит в силу только после подписания президентом. Будут ли введены сами поправки, определится по итогам всероссийского голосования.

Предложения по поправкам

Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции 20 января. За несколько дней до этого глава государства выступил с посланием Федеральному собранию, где рассказал о своих предложениях.

По словам президента, такие меры, в частности, направлены на усиление роли парламента, закрепление статуса Госсовета, повышение социальных гарантий.

В проект документа о поправке к основному закону страны вошли положения о требованиях к должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. Документ запретил таким лицам работать при наличии у них гражданства иностранного государства либо вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

Кроме того, в проект поправки вошло положение о запрете для президента России занимать эту должность более двух сроков, а также о порядке назначения премьер-министра и других членов правительства президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.

Как пояснил Владимир Путин, благодаря поправкам о назначении премьера и министров Госдумой возникает ситуация, в которой на парламент ложится большая ответственность.

«Парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя председателя правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях и в работе друг с другом», — пояснил президент в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, состоявшейся 16 января.

По части социальных обязательств в проект вошли пункты о фиксации минимального размера оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, а также положение об обязательной индексации пенсий и других социальных выплат.