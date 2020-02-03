Опрос показал мнение россиян о поправках к Конституции

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал отношение россиян к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию. Результаты исследования опубликовало РБК.

Как отмечает издание, инициативы социального характера получили наибольшее одобрение: 91% граждан заявили скорее о положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, 1% высказались скорее об отрицательном отношении.

Идею зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90%, скорее отрицательно — 5%.

Инициативу увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с десяти до 25 лет поддержали 87%, говорится в материале. Идею наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу президента на предмет соответствия основному закону поддержали 81% респондентов.

Ещё 68% выступили за инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для ряда государственных служащих.

20 января глава государства внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о поправках к основному закону страны, в который вошли предложения, представленные Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.

23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.

Путин предложил закрепить в Конституции, что премьер-министром, министрами и депутатами не смогут быть лица с иностранным гражданством или видом на жительство. Согласно проекту, максимальная работа президента на посту будет ограничена двумя сроками. Также предлагается закрепить в основном законе гарантию того, что минимальная величина оплаты труда должна быть не меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.