Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

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Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с представителями общественности.

По словам президента, необходимо, чтобы граждане пришли на пункты голосования и сказали, хотят они внесения изменений в Конституцию или нет. 

Он отметил, что нужно, чтобы «россияне фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его».

«И только после того, как люди скажут своё слово, я его подпишу или не буду подписывать», — подчеркнул глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование граждан по поправкам к Конституции не будет простой формальностью.

23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.

20 января глава государства внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о поправках к основному закону страны, в который вошли предложения, представленные Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Путин предложил закрепить в Конституции, что премьер-министром, министрами и депутатами не смогут быть лица с иностранным гражданством или видом на жительство. Согласно проекту, максимальная работа президента на посту будет ограничена двумя сроками. Также предлагается закрепить в основном законе гарантию того, что минимальная величина оплаты труда должна быть не меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

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