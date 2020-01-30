Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с представителями общественности.
По словам президента, необходимо, чтобы граждане пришли на пункты голосования и сказали, хотят они внесения изменений в Конституцию или нет.
Он отметил, что нужно, чтобы «россияне фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его».
«И только после того, как люди скажут своё слово, я его подпишу или не буду подписывать», — подчеркнул глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование граждан по поправкам к Конституции не будет простой формальностью.
23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.
20 января глава государства внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о поправках к основному закону страны, в который вошли предложения, представленные Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.
Путин предложил закрепить в Конституции, что премьер-министром, министрами и депутатами не смогут быть лица с иностранным гражданством или видом на жительство. Согласно проекту, максимальная работа президента на посту будет ограничена двумя сроками. Также предлагается закрепить в основном законе гарантию того, что минимальная величина оплаты труда должна быть не меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.