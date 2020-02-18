В законопроект о Конституции ко второму чтению внесли новые поправки

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Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.
В законопроект о Конституции ко второму чтению внесли новые поправки
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В новой ст. 92.1 предлагается закрепить, что президент России, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Указывается, что бывший президент может быть лишён неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции, для отрешения действующего главы государства от должности», — цитирует его ТАСС.

По словам парламентария, в настоящее время соответствующие нормы о неприкосновенности закреплены в федеральном законе.

«Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции», — подчеркнул он.

Что касается поправки об ответственности премьера, то в ст. 113 предлагается закрепить, что председатель правительства «несёт персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий», пишет РИА Новости.

Ранее с аналогичной инициативой о неприкосновенности бывших президентов выступила председатель Союза женщин Екатерина Лахова.

Позднее в Кремле отметили, что пока не будут формулировать позиции в отношении того или иного предложения.

17 февраля срок представления поправок к президентскому законопроекту продлили до 2 марта.

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