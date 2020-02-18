В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Как передаёт РИА Новости, с инициативой выступила на заседании председатель Союза женщин Екатерина Лахова.

Она отметила, что глава государства принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику.

По её словам, ему позволяет это осуществлять именно принцип неприкосновенности, который закреплён в статье 91 Конституции.

Лахова считает, что норму надо распространить и на президента, у которого заканчиваются полномочия, поскольку это будет «гарантией независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего».

«Поэтому предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», — сказала она.

Позднее в Кремле заявили, что пока не будут формулировать позиции в отношении того или иного предложения.

Ранее сообщалось, что в Конституции предлагают закрепить за президентом право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети кабмина.

17 февраля срок представления поправок в президентский законопроект продлили до 2 марта.