Крашенинников рассказал о возможной поправке к Конституции по Госдуме

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В Конституции предлагается закрепить за президентом право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Крашенинников рассказал о возможной поправке к Конституции по Госдуме
  • РИА Новости

«Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы», — цитирует РИА Новости Крашенинникова.

Ранее он опроверг информацию, что в проекте поправок к основному закону содержится положение о самороспуске Госдумы.

17 февраля Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.

Изначально предполагалось, что поправки будут принимать до 14 февраля.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас также заявил, что день общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет выходным, но не за счёт других нерабочих и праздничных дней.

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