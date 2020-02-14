В рабочей группе рассказали о выходном для голосования по Конституции

День общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет выходным, но не за счёт других нерабочих и праздничных дней, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.

«Дополнительный выходной день будет предоставлен в связи с проведением общероссийского голосования. Его предлагается установить специальной нормой закона о поправке в Конституцию. Никаких иных изменений в этой связи вносить в законы не потребуется», — цитирует РИА Новости Клишаса.

Вместе с тем он отметил, что выходным этот день планируется сделать не за счёт других выходных и нерабочих праздничных дней.

Раннее российский лидер Владимир Путин заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

11 февраля СМИ, ссылаясь на источники, писали, что основная рассматриваемая дата голосования — 22 апреля, среда.

В Кремле, комментируя эти сообщения, отметили, что дата голосования пока не определена.

Подробности — в материале RT.