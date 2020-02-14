В рабочей группе рассказали о выходном для голосования по Конституции
- РИА Новости
«Дополнительный выходной день будет предоставлен в связи с проведением общероссийского голосования. Его предлагается установить специальной нормой закона о поправке в Конституцию. Никаких иных изменений в этой связи вносить в законы не потребуется», — цитирует РИА Новости Клишаса.
Вместе с тем он отметил, что выходным этот день планируется сделать не за счёт других выходных и нерабочих праздничных дней.
Раннее российский лидер Владимир Путин заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
11 февраля СМИ, ссылаясь на источники, писали, что основная рассматриваемая дата голосования — 22 апреля, среда.
В Кремле, комментируя эти сообщения, отметили, что дата голосования пока не определена.
Подробности — в материале RT.