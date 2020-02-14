«Подготовиться к проведению»: Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Подготовка и организация общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ поручена Центральной избирательной комиссии. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Правительство должно обеспечить ЦИК необходимыми средствами из федерального бюджета. В документе отмечается, что их объём не может быть меньше суммы, выделенной на проведение президентских выборов 2018 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации займётся организацией общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина, которое опубликовано на портале правовой информации.

«Возложить на ЦИК РФ, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в РФ, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции, в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 21 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», организацию подготовки проведения общероссийского голосования», — говорится в документе.

При этом правительству поручено в оперативном порядке обеспечить ЦИК средствами из федерального бюджета на подготовку общероссийского голосования. Объём этих средств не может быть меньше суммы, выделенной на подготовку и проведение выборов президента РФ 2018 года, при этом должен учитываться и фактический уровень инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года. Согласно отчёту комиссии, тогда расходы составили чуть более 14 млрд 259 млн рублей.

Отметим, что накануне Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что общероссийское голосование надо будет провести в будний день, сделав его выходным.

«В рабочий день, это правильно, объявив его выходным, но только с тем — особое внимание правительства на это обращу, — чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: первомайских или новогодних», — сказал глава государства.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее добавил, что детали этого вопроса ещё будут прорабатываться.

«Но в данном случае совершенно очевидно, если речь идёт о выходном дне, тем более самостоятельном выходном дне, который далее не будет вычитаться из каких-то грядущих выходных, на что обратил внимание президент, то, соответственно, он также будет объявлен, как другие выходные дни, со всеми другими режимами оплаты», — пояснил официальный представитель Кремля.

Как сообщает ряд российских СМИ (газеты «Коммерсантъ», РБК) со ссылкой на источники в администрации президента, в Кремле рассматривают две даты для проведения голосования — 22 и 29 апреля.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент России заявил о необходимости внести поправки в основной закон страны. В них, в частности, идёт речь об усилении роли парламента, введении в основной закон пункта о Госсовете и социальные гарантии.

20 января законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесён в Госдуму. 23 января депутаты единогласно приняли документ в первом чтении.

Так, согласно проекту закона, глава государства не сможет занимать свой пост более двух сроков. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам в президенты: установить срок постоянного проживания в России в течение 25 лет (вместо 10), а также запретить им иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Кроме того, Госдума получит право утверждать премьер-министра, его заместителей и членов кабмина, после чего они будут назначаться на свои посты президентом. При этом некоторых министров, в том числе главу Минобороны, МВД и МИД, предлагается назначать после консультаций с Совфедом, который также получит право по запросу президента отправлять в отставку судей Конституционного и Верховного судов, а также кассационных и апелляционных судей, если они совершили поступок, «порочащий честь и достоинство судьи», либо же в других случаях, предусмотренных законодательством.

Вместе с тем состав Конституционного суда предлагается сократить с 19 до 11 членов. В то же время в документе прописано и расширение их полномочий: предполагается, что они получат право проверять по запросу главы государства федеральные и федеральные конституционные законы, а также правовые акты регионов России до их подписания президентом или главой субъекта.

Также обговаривается введение Государственного совета, формируемого президентом. Его статус будет определяться федеральным законом, а само формирование — осуществляться «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», а также определения основных направлений внутренней и внешней политики России.

Помимо этого, предлагается закрепить в Конституции социальные обязательства государства, в частности то, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения», а индексация пенсии должна проводиться регулярно.