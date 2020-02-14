Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
- РИА Новости
«Органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», — говорится в тексте.
Согласно документу, организация подготовки возложена на Центральную избирательную комиссию.
Отмечается, что объём выделенных бюджетных средств будет не меньше, чем на президентские выборы 2018 года.
13 февраля глава государства провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон. Он подчеркнул, что «чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву».