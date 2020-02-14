Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», — говорится в тексте.

Согласно документу, организация подготовки возложена на Центральную избирательную комиссию.

Отмечается, что объём выделенных бюджетных средств будет не меньше, чем на президентские выборы 2018 года.

13 февраля глава государства провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон. Он подчеркнул, что «чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву».