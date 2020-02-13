«Чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву»: Путин о работе над поправками к Конституции

Президент России Владимир Путин проводит очередную встречу с рабочей группой, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В мероприятии принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти, деятели науки и искусства, а также видные общественники. RT ведёт прямую трансляцию.