В рабочей группе предложили дату проведения голосования по Конституции

Короткая ссылка
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стоит провести в среду, 22 апреля. Об этом в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным заявил её сопредседатель сенатор Андрей Клишас.
В рабочей группе предложили дату проведения голосования по Конституции
  • РИА Новости

Он отметил, что рабочая группа проводит тесную работу с ЦИК России, а в настоящее время «идёт подготовка к проведению общероссийского голосования».

«Пока остаётся открытым вопрос даты этого общероссийского голосования. Здесь было несколько предложений. Мы обсудили эти предложения, Владимир Владимирович, позвольте вам предложить 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», — сказал он.

Как подчеркнул Клишас, логика выбора «здесь была достаточно простой».

«К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами 22 число. Это рабочий день, но мы также должны будем предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днём», — объяснил он.

По заявлению одного из авторов поправок, главы комитета Госдумы Павла Крашенинникова, назначение голосования по Конституции будет осуществляться указом президента.

В начале февраля СМИ также писали, что основная рассматриваемая дата голосования — 22 апреля. 

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить