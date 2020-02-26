В рабочей группе предложили дату проведения голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стоит провести в среду, 22 апреля. Об этом в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным заявил её сопредседатель сенатор Андрей Клишас.

Он отметил, что рабочая группа проводит тесную работу с ЦИК России, а в настоящее время «идёт подготовка к проведению общероссийского голосования».

«Пока остаётся открытым вопрос даты этого общероссийского голосования. Здесь было несколько предложений. Мы обсудили эти предложения, Владимир Владимирович, позвольте вам предложить 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», — сказал он.

Как подчеркнул Клишас, логика выбора «здесь была достаточно простой».

«К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами 22 число. Это рабочий день, но мы также должны будем предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днём», — объяснил он.

По заявлению одного из авторов поправок, главы комитета Госдумы Павла Крашенинникова, назначение голосования по Конституции будет осуществляться указом президента.

В начале февраля СМИ также писали, что основная рассматриваемая дата голосования — 22 апреля.

RT ведёт прямую трансляцию.