«Защита суверенитета»: Путин об идее внести в Конституцию право не исполнять решения международных судов

Президент России Владимир Путин проводит очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Среди обсуждаемых инициатив — предоставление Конституционному суду права не выполнять решения международных инстанций, которые противоречат российскому законодательству. Путин поддержал идею, отметив, что это позволит защищать суверенитет страны. RT ведёт прямую трансляцию.