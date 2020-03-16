КС признал законными поправки к Конституции

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Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст заключения.
КС признал законными поправки к Конституции
  • РИА Новости
  • © Руслан Кривобок

«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.

Указывается, что не вступившие в силу положения закона о поправке к Конституции «соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции».

Как отмечается, заключение суда по поправкам незамедлительно направляется главе государства. 

14 марта Совет Федерации принял постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции.

Позднее в Конституционный суд поступил запрос президента о проверке конституционности соответствующего закона. 

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