КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст заключения.

«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.

Указывается, что не вступившие в силу положения закона о поправке к Конституции «соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции».

Как отмечается, заключение суда по поправкам незамедлительно направляется главе государства.

14 марта Совет Федерации принял постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции.

Позднее в Конституционный суд поступил запрос президента о проверке конституционности соответствующего закона.