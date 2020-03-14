В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции

В Конституционный суд поступил запрос российского президента Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправках к Конституции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.

Отмечается, что поправки к Конституции вступят в силу, если КС даст заключение об их соответствии основному закону и если изменения будут поддержаны на общероссийском голосовании более чем половиной граждан, участвующих в нём.

Ранее Совет Федерации утвердил решения всех 85 российских регионов об одобрении поправок к Конституции.