В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции
- РИА Новости
«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
Отмечается, что поправки к Конституции вступят в силу, если КС даст заключение об их соответствии основному закону и если изменения будут поддержаны на общероссийском голосовании более чем половиной граждан, участвующих в нём.
Ранее Совет Федерации утвердил решения всех 85 российских регионов об одобрении поправок к Конституции.