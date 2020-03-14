В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции

Короткая ссылка
В Конституционный суд поступил запрос российского президента Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправках к Конституции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции
  • РИА Новости

«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.

Отмечается, что поправки к Конституции вступят в силу, если КС даст заключение об их соответствии основному закону и если изменения будут поддержаны на общероссийском голосовании более чем половиной граждан, участвующих в нём. 

Ранее Совет Федерации утвердил решения всех 85 российских регионов об одобрении поправок к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить