Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.

«Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире», — сказала Попова на заседании Евразийского межправительственного совета, стенограмма которого опубликована на сайте правительства России.

Она отметила, что то, каким образом поведёт себя вирус, тоже пока никто не может предсказать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице ещё не наступил, предстоят серьёзные испытания, к которым нужно готовиться.