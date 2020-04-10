Собянин: Москва находится у подножия пика заболеваемости коронавирусом
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«Я вам точно говорю, никакого пика ещё не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал он в интервью РИА Новости.
Мэр Москвы также добавил, что «прогнозы — дело неблагодарное», поэтому следует максимально подготовить медицинскую систему, проводить как можно больше тестирования и обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции.
«Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьёзное испытание, и к этому надо готовиться», — заключил Собянин.
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