Собянин: Москва находится у подножия пика заболеваемости коронавирусом

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ещё не наступил, предстоят серьёзные испытания, к которым нужно готовиться. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: Москва находится у подножия пика заболеваемости коронавирусом
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«Я вам точно говорю, никакого пика ещё не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал он в интервью РИА Новости.

Мэр Москвы также добавил, что «прогнозы — дело неблагодарное», поэтому следует максимально подготовить медицинскую систему, проводить как можно больше тестирования и обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции.

«Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьёзное испытание, и к этому надо готовиться», — заключил Собянин.

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Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев в беседе с URA.RU прокомментировал рост числа больных коронавирусом в России

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