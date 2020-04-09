Число заражённых коронавирусом в Москве составило почти 6,7 тысяч
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«Распределение по субъектам: Москва — 857, Московская область — 199, Санкт-Петербург — 44», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.
Также 40 новых случаев зарегистрированы в Брянской области, 31 — в Коми, 24 — во Владимирской области, 20 — в Краснодарском крае.
Всего в России за сутки зафиксированы 1459 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 50 регионах страны.
Всего в столице 6698 заражённых коронавирусом.