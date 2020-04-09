В России зарегистрировано 1459 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 1459 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 50 регионах страны.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1459 в 50 регионах», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировали 10 131 случай коронавирусной инфекции в 81 регионе.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России было проведено более миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.