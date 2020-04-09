В России зарегистрировано 1459 новых случаев заражения коронавирусом
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- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1459 в 50 регионах», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировали 10 131 случай коронавирусной инфекции в 81 регионе.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России было проведено более миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.