Врач дал прогноз по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

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Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев прокомментировал рост числа больных коронавирусом в России.
Врач дал прогноз по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России
  • © Пресс-служба Мосгорздрав РФ
  • РИА Новости

По его прогнозам, в ближайшее время резкий рост числа больных коронавирусом в России не остановится.

«Те цифры, которые мы имеем сегодня, не говорят о каком-то другом сценарии развития пандемии коронавируса в России. Это не взрывной рост. Мы, как и запланировано, движемся к пику заболеваемости. В течение этой и следующей недель будем двигаться к пику, потом его пройдём, тогда и статистика по заболеваемости пойдёт на спад», — отметил Пестерев в беседе с URA.RU.

Ранее врач-вирусолог Евгения Селькова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о причинах увеличения числа молодых людей среди заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

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