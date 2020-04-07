Врач дал прогноз по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев прокомментировал рост числа больных коронавирусом в России.

По его прогнозам, в ближайшее время резкий рост числа больных коронавирусом в России не остановится.

«Те цифры, которые мы имеем сегодня, не говорят о каком-то другом сценарии развития пандемии коронавируса в России. Это не взрывной рост. Мы, как и запланировано, движемся к пику заболеваемости. В течение этой и следующей недель будем двигаться к пику, потом его пройдём, тогда и статистика по заболеваемости пойдёт на спад», — отметил Пестерев в беседе с URA.RU.

Ранее врач-вирусолог Евгения Селькова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о причинах увеличения числа молодых людей среди заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.