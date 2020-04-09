Схема назначения: Минздрав расширил список препаратов для лечения больных COVID-19

Российский Минздрав опубликовал пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. В документ вошёл обновлённый список лекарств, применяемых при лечении коронавируса, также в нём указаны рекомендации по диагностике и оказанию помощи больным. Помимо прочего, ведомство перечислило наиболее распространённые симптомы заболевания, среди которых повышение температуры тела, кашель, одышка и утомляемость. В свою очередь, Роспотребнадзор рассказал о расширении возможностей по тестированию на COVID-19 в России.

Российский Минздрав выпустил пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

В документ вошёл обновлённый список препаратов, возможных к назначению при лечении коронавируса.

Так, к рекомендованным ведомством лекарствам относятся гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, надропарин кальция, тоцилизумаб, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

В документе перечислены и основные симптомы заражения коронавирусной инфекцией, среди которых температура и кашель.

«Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ: повышение температуры тела (более 90%); кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты (в 80% случаев); одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)», — указано в рекомендациях.

В министерстве добавили, что инфекция может сопровождаться болью в горле, насморком, снижением обоняния и вкуса, а также признаками конъюнктивита.

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В новую версию рекомендаций от Минздрава также вошли сведения по дифференциальной диагностике COVID-19, зарегистрированным в России диагностическим наборам реагентов для выявления заболевания, рекомендованные схемы медикаментозной профилактики COVID-19 и другие сведения.

Помимо этого, доработанный документ содержит рекомендации по порядку и принципам организации скорой, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, а также в амбулаторных условиях (при лечении на дому).

Стоит отметить, что в документе Минздрав порекомендовал исключить использование кондиционеров комнатного типа в зонах высокого риска распространения инфекции. В ведомстве объяснили, что подобные устройства «фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции».

Вместе с этим Минздрав не рекомендует применение различного рода воздухоочистителей-рециркуляторов. В документе говорится, что «предпочтение нужно отдавать эффективной механической вентиляции или максимальному постоянному проветриванию».

Распространение COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки зафиксировано 1459 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 50 регионах страны.

С учётом новых данных на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период насчитывается 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Большинство новых заражённых — в Москве (857 случаев) и Подмосковье (199). 44 инфицированных выявлены в Санкт-Петербурге, 40 — в Брянской области, 31 — в Республике Коми, 24 — во Владимирской области, 20 — в Краснодарском крае.

В десятку регионов с наибольшим количеством новых случаев COVID-19 также вошли Ленинградская (18), Астраханская (16) и Ивановская (13) области.

Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

RT

К настоящему времени в Москве выявлено 6698 случаев инфицирования коронавирусом. Почти половина из новых 857 заболевших — в возрасте 18—45 лет (47%). Ещё 35% инфицированных относятся к возрастной категории 46—65 лет, 11% — 66—80 лет. Старше 80 лет 4% заболевших, на долю детей пришлось 3% новых случаев вируса.

Незадолго до публикации новых сведений о выявленных случаях COVID-19 стало известно, что в Москве образован Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главные врачи коронавирусных стационаров.

Отмечается, что участники комитета предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и те, где лечат пневмонию. По данным комитета, в последние дни заметна тенденция, что подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусной инфекцией COVID-19.

В соответствии с данными Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 171 тыс. человек.

Так, в больнице в Коммунарке, которую ранее посещал Владимир Путин, находятся более 220 пациентов с коронавирусом. 72 из них поступили за последние сутки, 44 были выписаны, сообщил руководитель учреждения Денис Проценко.

«Состоит на лечении 424, из них с диагнозом «внебольничная пневмония» — 355, COVID-подтверждённых — 228, в реанимации — 33 (12 на ИВЛ)», — написал медик у себя в Facebook.

Также стало известно, что в Москве 11 вылечившихся от COVID-19 пациентов стали донорами плазмы крови для лечения вируса.

В оперативном штабе рассказали, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Эту технологию одобрил для использования Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.

Тестирование на COVID-19 в России

В свою очередь, Роспотребнадзор сообщил, что в России обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

«Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас любая лаборатория, включая частные негосударственные, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Для этого требуется подать уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственным требованием к лаборатории в ведомстве назвали обязательную передачу информации в случае выявления нового случая коронавируса.

В ведомстве указали, что кроме лабораторий Роспотребнадзора пройти тест можно более чем в 200 лабораториях при государственных медучреждениях и более чем в 22 лабораториях частных фирм.

Сообщается, что к настоящему времени в России проведено более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа.