В Кремле прокомментировали прогноз по срокам ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что ближайшие недели станут определяющими в ситуации с коронавирусом.

«Это прогнозные сценарии. Не забывайте, что накануне он (Путин. — RT) общался с нашими вирусологами, руководителями ведущих медицинских учреждений... В том числе основываясь и на их прогнозных сценариях, президент и определил вот этот период, в течение которого будет понятно, скажем так, прошли мы пик или не прошли», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время идёт внимательное изучение опыта всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой. По его словам, исходя из этого, самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии.

«Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели», — отметил он.

Как добавил президент, данный период времени потребует предельной концентрации всех имеющихся ресурсов, а также строгого выполнения рекомендаций медиков относительно поведения в условиях пандемии коронавируса.

В конце марта врач Денис Проценко на встрече с Путиным рассказал президенту о возможных сценариях развития ситуации с коронавирусом — азиатском и итальянском. По словам Проценко, очень важным отработать итальянский сценарий, если вдруг «будет большой всплеск».

Он отметил, госпиталь готов в случае большого количества больных «трансформироваться».

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.