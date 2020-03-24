Врач описал Путину сценарии развития ситуации с коронавирусом

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о двух возможных сценариях развития ситуации с коронавирусом — азиатском и итальянском.

«С медицинской точки зрения сейчас описано по большому счёту два сценария — азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает», — сказал он.

Проценко считает очень важным отработать итальянский сценарий, если вдруг «будет большой всплеск».

По его словам, госпиталь готов в случае большого количества больных «трансформироваться».

«Если мы вдруг внезапно пойдём по китайскому или по корейскому пути и всё это оборвётся в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные», — добавил специалист.

Ранее Проценко в фильме RT «Эпидемия» с Антоном Красовским также рассказал о сценариях развития ситуации с коронавирусом в России.

Он отметил существование китайского сценария и «итальянского взрыва» в ситуации с вирусом.

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где наблюдаются пациенты с подозрением на COVID-19.

Глава государства осмотрел медицинский центр и пообщался с его главврачом Денисом Проценко.

Как заявляли в экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, распространение коронавируса в мире будет продолжаться как минимум до июня.