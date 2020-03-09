В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

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Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Наньшаня, как передаёт РИА Новости, транслировала китайская газета «Шенмин шибао».

«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня», — заявил он.

Также китайский эксперт предположил, что в дальнейшем упор в борьбе с COVID-19 «может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт».

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 101 стране.

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