В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Соответствующее заявление Наньшаня, как передаёт РИА Новости, транслировала китайская газета «Шенмин шибао».

«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня», — заявил он.

Также китайский эксперт предположил, что в дальнейшем упор в борьбе с COVID-19 «может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт».

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 101 стране.