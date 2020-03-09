В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
- РИА Новости
Соответствующее заявление Наньшаня, как передаёт РИА Новости, транслировала китайская газета «Шенмин шибао».
«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня», — заявил он.
Также китайский эксперт предположил, что в дальнейшем упор в борьбе с COVID-19 «может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт».
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 101 стране.