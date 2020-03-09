ВОЗ: заражение COVID-19 зафиксировано в 101 стране

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Случаи заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным, зафиксированы в 101 стране, передаёт Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что количество случаев заражения в мире возросло до 105 586, вирус за последние сутки проник также в Болгарию, Коста-Рику, Молдавию, Французскую Гвиану, на Мальдивы, Мальту, датские Фарерские острова и на французский карибский остров Мартиника.

Вместе с тем за пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 610 новых случаев заражения, 71 человек скончался.

6 марта в ВОЗ заявили, что заражение коронавирусом зафиксировано в 79 странах.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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