Врач назвал сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

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Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, куда кладут людей с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал в фильме RT «Эпидемия» с Антоном Красовским о сценариях развития ситуации с коронавирусом в России.

«Родителям, которым я звоню ежедневно, я полушутя говорю: «Ну, увидимся в сентябре», — сказал он.

По его словам, есть несколько сценариев развития событий.

«Я смотрю то, что происходит в мире, и есть несколько сценариев. Если мы пойдём по китайскому сценарию, я надеюсь, что это всё закончится в мае-июне. Если мы пойдём по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — отметил специалист.

По последним данным, в России общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 199, выздоровевших — девять.

Как отмечал российский премьер Михаил Мишустин, на фоне ситуации с распространением вируса нет оснований для паники.

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