В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

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В Москве образован Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главные врачи коронавирусных стационаров. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.

Отмечается, что участники комитета предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и для лечения пневмонии. 

По данным комитета, в последние дни заметна тенденция, что подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее число заражённых коронавирусом в российской столице составило порядка 6,7 тыс.

За сутки в Москве выявлено 857 случаев заражения, причём 47% инфицированных — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

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