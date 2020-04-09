В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

В Москве образован Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главные врачи коронавирусных стационаров. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.

Отмечается, что участники комитета предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и для лечения пневмонии.

По данным комитета, в последние дни заметна тенденция, что подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее число заражённых коронавирусом в российской столице составило порядка 6,7 тыс.

За сутки в Москве выявлено 857 случаев заражения, причём 47% инфицированных — люди в возрасте от 18 до 45 лет.