Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

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В Москве среди 857 выявленных за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией 47% — в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом информирует оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом.
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Указывается, что 35% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет. 

При этом 11% заболевших — это люди 66—80 лет, а 4% — старше 80 лет.

По данным оперштаба, 3% заразившихся — дети.

Общее число заражённых коронавирусом в Москве составило почти 6,7 тысяч.

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