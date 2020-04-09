Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

В Москве среди 857 выявленных за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией 47% — в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом информирует оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом.

Указывается, что 35% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет.

При этом 11% заболевших — это люди 66—80 лет, а 4% — старше 80 лет.

По данным оперштаба, 3% заразившихся — дети.

Общее число заражённых коронавирусом в Москве составило почти 6,7 тысяч.