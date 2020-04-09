В ВОЗ оценили меры России по борьбе с коронавирусом

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 призваны предотвратить взрывной рост заболеваемости.
В ВОЗ оценили меры России по борьбе с коронавирусом
  • © Пресс-служба мэрии Москвы
  • РИА Новости

«ВОЗ видит, что предпринимаемые в России меры по борьбе с коронавирусной инфекцией направлены на предотвращение взрывного роста заболеваемости, что имеет огромное значение для обеспечения функционирования системы здравоохранения и защиты её от перегрузки», — приводит РИА Новости слова Вуйнович.

Она отметила, что власти Москвы и регионов принимают решения, исходя из проводимого анализа рисков и контекста.

Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировано 1459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 50 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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