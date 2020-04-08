Опубликована статистика смертности от коронавируса в России и мире

Опубликована статистика смертности исходя из общего числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России и мире.

Так, процент смертности от общего количества заразившихся вирусом в Италии, где зарегистрировано 135 586 пациентов с COVID-19, составляет 12,6%, в Испании — 146 690 заболевших и 9,9% смертности.

В России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом, умерли 63 человека, процент смертности — 0,7%.

В Китае процент смертности к настоящему моменту составляет 3,7%, в США — 3,2%, во Франции — 9,5%, в Германии — 1,8%.

Согласно оперативной информации на 8 апреля, в России больше всего заболевших выявлено в Москве — 5841. В Подмосковье зафиксировано 549 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 329, в Коми — 119.