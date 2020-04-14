«Остановить распространение инфекции»: Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с COVID-19

Пандемия коронавируса нового типа негативно влияет на все стороны жизни практически во всём мире, поэтому для того, чтобы остановить распространение инфекции, мировому сообществу нужно объединиться и принять действительно экстраординарные меры. Такое мнение в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета выразил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что, согласно экспертным оценкам, пик заболеваемости в России ещё не пройден, хотя власти и принимают меры по сдерживанию распространения COVID-19. За последние сутки в 51 субъекте Федерации выявлено 2774 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших с начала эпидемии перевалило за 21 тыс., почти две трети случаев зафиксировано в Москве. Число умерших от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, в России выросло до 170, почти 1700 человек выздоровели.

Сложившаяся в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа ситуация в мире требует от международного сообщества объединения усилий, поскольку только так можно эффективно противостоять пандемии COVID-19. Такое мнение в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, прошедшей в форвате видеоконференции, выразил Владимир Путин.

«Пандемия коронавируса оказывает действительно негативное влияние на все стороны жизни, причём практически во всём мире: на экономику, социальную сферу, снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и... сырьевые рынки», — отметил президент России.

«Существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения, требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что, согласно имеющимся оценкам экспертов, пик заболеваемости в России ещё не пройден. Власти принимают необходимые меры по сдерживанию распространения инфекции, в большинстве регионов введён режим самоизоляции, до конца апреля установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты.

«Увеличиваются объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса. Значительные финансовые ресурсы направлены на развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники», — добавил президент.

За последние сутки в России выявлено 2774 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 51 регионе страны. Таким образом, с начала эпидемии в Российской Федерации насчитывается 21 102 зафиксированных случая заболевания в 82 регионах.

170 человек скончались от осложнений, возникших на фоне инфекции и других сопутствующих заболеваний, 22 из них — за последние сутки. Вместе с тем 1694 человека выздоровели (224 россиянам соответствующее заключение выдали за минувшие сутки).

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Лидерами по количеству новых случаев заболевания COVID-19 стали Москва (1489 человек), Подмосковье (460), Санкт-Петербург (121), Республика Коми (97) и Нижегородская область (68).

В целом, по данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся около 133,5 тыс. человек. С начала эпидемии в стране проведено более 1,4 млн тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве.

Почти две трети от числа всех выявленных в РФ случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Москве — известно о 13 002 заболевших в столице. Причём, по данным оперативного штаба, 86% от новых заболевших младше 65 лет.

Ранее президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов обратил внимание на распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, назвав ситуацию парадоксальной.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он отметил, что в начале распространения коронавируса в Москве большинство граждан соблюдали режим самоизоляции, однако затем этот показатель начал падать по мере роста числа заболевших.

«Индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2—4,3. Последнюю неделю он чётко снижается... Это вообще парадоксальная ситуация», — заявил Ачкасов.

Стационары в Москве и механизм выписки

В московском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что число мест для пациентов с COVID-19 в столице увеличится до 21 тыс. «В ближайшие 10 дней будут перепрофилированы ещё 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости заявление.

Также сообщается, что в Москве около семи тысяч пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся дома под медицинским наблюдением. У подавляющего большинства из них болезнь протекает без ухудшения состояния, в противном случае инфицированных госпитализируют.

В свою очередь, в столичном Департаменте здравоохранения разъяснили критерии выписки из стационаров больных с COVID-19. По данным ведомства, решающим обстоятельством является самочувствие человека, а не наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.

«Независимо от наличия отрицательного результата теста на коронавирус больной может быть выписан, только если врач оценивает его состояние как удовлетворительное. Для этого есть очень чёткие показатели, среди них: температура, отсутствие дыхательной недостаточности и другие», — подчеркнули в Мосгорздраве.

Там уточнили, что ещё одним важнейшим показателем при выписке является «чёткая тенденция к сокращению изменений по данным компьютерной томографии, отсутствие так называемых зон матового стекла». Речь идёт об изображениях патологических изменений в ткани легких.

В том случае, если пациент продолжает лечение дома, ему необходимо подписать добровольное согласие на лечение на дому. «Это согласие означает, что пациент должен сохранять режим изоляции и ни в коем случае не означает, что наблюдение пациента будет прекращено. При этом пациент может остаться в больнице, если по каким-то причинам хочет этого», — отмечается в сообщении ведомства.

Вместе с тем, если жилищные условия пациента не позволяют продолжать лечение на дому, больному могут предложить переезд в обсерватор, где обеспечены санитарно-эпидемиологические нормы, условия для разобщения и комфортного пребывания, а также предусмотрено питание.

Помимо прочего, в депздраве добавили, что перед отправкой домой пациентам выдают десять медицинских масок и перчаток, а сама процедура переезда проводится при помощи спецтранспорта.

Стоит добавить, что с 15 апреля для передвижения по городу на личном или общественном транспорте вводятся цифровые пропуска. По словам руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, за сутки в столице было оформлено 3,2 млн пропусков, однако по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. из них — из-за некорректных или недостоверных данных.

«Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай», — подчеркнул Лысенко.

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Контроль за соблюдением карантина и борьба с фейками

Российские правоохранительные органы продолжают работу с нарушителями действующих на фоне пандемии распоряжений руководства страны. Так, в Хабаровском крае завели уголовное дело в отношении местной жительницы с подтверждённым коронавирусом, которая самовольно ушла из инфекционной больницы. Предположительно, женщина заразила несколько человек.

В Курганской области женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение фейка о коронавирусе. Согласно сообщению областного управления МВД, нарушительница в соцсетях заявила, что в Кургане от коронавирусной инфекции якобы умерла женщина, а власти закрывают движение поездов и не выпускают местных жителей из домов.

«34-летняя жительница города Катайска Курганской области в комментариях распространяла заведомо недостоверную информацию под видом достоверных сообщений, создавая угрозу общественной безопасности», — констатировали в МВД.

В Санкт-Петербурге Следственный завёл уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

По информации следствия, 2 апреля 2020 года «на стене одного из сообществ» во «ВКонтакте» неустановленным лицом была размещена информация о том, что в одном из военных учебных заведений якобы 70% заболевших коронавирусом.

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — подчеркнули в СК.

В свою очередь, следственные органы в Забайкалье также завели уголовное дело из-за фейка о коронавирусе. Следствие сообщает, что местный житель публиковал в мессенджере Viber ложные сведения о распространении на территории Забайкальского края вируса COVID-19, а также информацию о якобы введённом пропускном режиме в одном из населенных пунктов Забайкалья.

Тестирование на COVID-19

Минздрав России сообщил о разработке способов экстренной постконтактной профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки.

В сообщении министерства говорится, что медики с риском заражения обязательно сдают тест раз в неделю, а при появлении клинических симптомов проверяются на коронавирус немедленно. В дополнение к этому, все они ежедневно проходят осмотр и дистанционную термометрию.

Ранее стало известно, что Россия передала странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в общей сложности более 70 тыс. тестов на коронавирус.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, страны ЕАЭС выразили России благодарность за регулярно оказываемое содействие в получении средств лабораторной диагностики нового коронавируса.