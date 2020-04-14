Разработаны способы экстренной профилактики коронавируса у медиков

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Минздрав России сообщил о разработке способов экстренной постконтактной профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников.
Разработаны способы экстренной профилактики коронавируса у медиков
  • РИА Новости

«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, медики с риском заражения обязательно сдают тест раз в неделю, а при появлении клинических симптомов проверяются на коронавирус немедленно.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, все они ежедневно проходят осмотр и дистанционную термометрию.

Ранее сообщалось, что у пятерых сотрудников ФМБА в Красноярске выявили коронавирус.

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