Разработаны способы экстренной профилактики коронавируса у медиков
- РИА Новости
«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, медики с риском заражения обязательно сдают тест раз в неделю, а при появлении клинических симптомов проверяются на коронавирус немедленно.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, все они ежедневно проходят осмотр и дистанционную термометрию.
Ранее сообщалось, что у пятерых сотрудников ФМБА в Красноярске выявили коронавирус.