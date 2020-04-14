У пятерых сотрудников ФМБА России в Красноярске выявили коронавирус
- Reuters
«У пятерых работников технических служб ФСНКЦ ФМБА России подтверждён коронавирус. Сотрудники госпитализированы и проходят лечение», — цитирует пресс-секретаря Оксану Манушкину РИА Новости.
В то же время сотрудники, контактировавшие с заражёнными, находятся под наблюдением на самоизоляции
«В учреждении приняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в Башкортостане семь медицинских учреждений закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.