У пятерых сотрудников ФМБА России в Красноярске выявили коронавирус

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У пятерых сотрудников технических служб Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Красноярске подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе учреждения.
У пятерых сотрудников ФМБА России в Красноярске выявили коронавирус
  • Reuters

«У пятерых работников технических служб ФСНКЦ ФМБА России подтверждён коронавирус. Сотрудники госпитализированы и проходят лечение», — цитирует пресс-секретаря Оксану Манушкину РИА Новости.

В то же время сотрудники, контактировавшие с заражёнными, находятся под наблюдением на самоизоляции

«В учреждении приняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Башкортостане семь медицинских учреждений закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 

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