В Башкирии семь медучреждений изолированы из-за коронавируса

В Башкортостане закрыты на карантин семь медицинских учреждений из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил и. о. начальника Роспотребнадзора Башкирии Венер Изикаев.

«Поликлинику раевской центральной районной больницы закрыли на карантин из-за того, что в медучреждении у жителя Альшеевского района подтвердилась коронавирусная инфекция», — приводит РИА Новости его слова.

По данным регионального Минздрава, в Башкирии на карантин из-за COVID-19 закрыты шесть крупных медучреждений, среди которых Республиканская клиническая больница имени Куватова, а также районные больницы Белебея и Бирска.

Ранее сообщалось, что у восьми пациентов республиканской клинической больницы в Уфе подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.