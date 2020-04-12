В Башкирии семь медучреждений изолированы из-за коронавируса
- РИА Новости
«Поликлинику раевской центральной районной больницы закрыли на карантин из-за того, что в медучреждении у жителя Альшеевского района подтвердилась коронавирусная инфекция», — приводит РИА Новости его слова.
По данным регионального Минздрава, в Башкирии на карантин из-за COVID-19 закрыты шесть крупных медучреждений, среди которых Республиканская клиническая больница имени Куватова, а также районные больницы Белебея и Бирска.
Ранее сообщалось, что у восьми пациентов республиканской клинической больницы в Уфе подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.