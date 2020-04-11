У восьми пациентов больницы в Уфе подтверждён коронавирус

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У восьми пациентов республиканской клинической больницы в Уфе подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
У восьми пациентов больницы в Уфе подтверждён коронавирус
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«У нас восемь случаев (коронавируса. — RT) выявлено у пациентов, которые находятся в республиканской клинической больнице», — цитирует ТАСС министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Он уточнил, что всего за сегодняшний день было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом.

По его словам, все пациенты с COVID-19 изолированы от пациентов с отрицательным результатом теста.

Ранее Максим Забелин прокомментировал ситуацию с закрытой на карантин республиканской клинической больницей в Уфе.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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