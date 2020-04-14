В Хабаровском крае завели дело против нарушившей карантин жительницы
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Об этом сообщил зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
«Думаю, что там всё будет доведено до передачи дела в суд. Руководитель УМВД края доложил, что уголовное дело возбуждено», — цитирует его РИА Новости.
По информации регионального правительства, речь идёт о жительнице Советско-Гаванского района.
Ранее сообщалось, что житель Мурманска, у которого был выявлен коронавирус, грубо нарушил режим самоизоляции и мог заразить несколько человек.