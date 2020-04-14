В Хабаровском крае завели дело против нарушившей карантин жительницы

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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы с подтверждённым коронавирусом, которая самовольно ушла из инфекционной больницы и, предположительно, заразила нескольких человек.
В Хабаровском крае завели дело против нарушившей карантин жительницы
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

Об этом сообщил зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

«Думаю, что там всё будет доведено до передачи дела в суд. Руководитель УМВД края доложил, что уголовное дело возбуждено», — цитирует его РИА Новости.

По информации регионального правительства, речь идёт о жительнице Советско-Гаванского района.

Ранее сообщалось, что житель Мурманска, у которого был выявлен коронавирус, грубо нарушил режим самоизоляции и мог заразить несколько человек.

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