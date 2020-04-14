В Хабаровском крае завели дело против нарушившей карантин жительницы

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы с подтверждённым коронавирусом, которая самовольно ушла из инфекционной больницы и, предположительно, заразила нескольких человек.

Об этом сообщил зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

«Думаю, что там всё будет доведено до передачи дела в суд. Руководитель УМВД края доложил, что уголовное дело возбуждено», — цитирует его РИА Новости.

По информации регионального правительства, речь идёт о жительнице Советско-Гаванского района.

Ранее сообщалось, что житель Мурманска, у которого был выявлен коронавирус, грубо нарушил режим самоизоляции и мог заразить несколько человек.