Житель Мурманска с коронавирусом грубо нарушил самоизоляцию
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- РИА Новости
«Мурманчанин, у которого подтверждён коронавирус, грубо нарушил режим самоизоляции. Вернувшись из заграничной поездки, мужчина не ушёл на карантин, а продолжил свободное общение», — написала Кабатюк во «ВКонтакте».
Она отметила, что у нескольких контактировавших с ним человек также выявлен COVID-19.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавила пресс-секретарь.
Ранее следователи возбудили дело против мужчины, который совершил побег из обсервации в санатории в Санкт-Петербурге, где он находился на карантине после возвращения из-за границы.