Житель Мурманска с коронавирусом грубо нарушил самоизоляцию

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Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила, что вернувшийся из-за границы житель Мурманска, у которого был выявлен коронавирус COVID-19, грубо нарушил режим самоизоляции и мог заразить несколько человек.
Житель Мурманска с коронавирусом грубо нарушил самоизоляцию
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мурманчанин, у которого подтверждён коронавирус, грубо нарушил режим самоизоляции. Вернувшись из заграничной поездки, мужчина не ушёл на карантин, а продолжил свободное общение», — написала Кабатюк во «ВКонтакте».

Она отметила, что у нескольких контактировавших с ним человек также выявлен COVID-19.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавила пресс-секретарь.

Ранее следователи возбудили дело против мужчины, который совершил побег из обсервации в санатории в Санкт-Петербурге, где он находился на карантине после возвращения из-за границы.

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