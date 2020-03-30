Житель Мурманска с коронавирусом грубо нарушил самоизоляцию

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила, что вернувшийся из-за границы житель Мурманска, у которого был выявлен коронавирус COVID-19, грубо нарушил режим самоизоляции и мог заразить несколько человек.

«Мурманчанин, у которого подтверждён коронавирус, грубо нарушил режим самоизоляции. Вернувшись из заграничной поездки, мужчина не ушёл на карантин, а продолжил свободное общение», — написала Кабатюк во «ВКонтакте».

Она отметила, что у нескольких контактировавших с ним человек также выявлен COVID-19.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавила пресс-секретарь.

Ранее следователи возбудили дело против мужчины, который совершил побег из обсервации в санатории в Санкт-Петербурге, где он находился на карантине после возвращения из-за границы.