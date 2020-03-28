СК возбудил дело в отношении сбежавшего с карантина в Петербурге

Следователи возбудили дело против мужчины, который совершил побег из обсервации в санатории в Санкт-Петербурге. Он был отправлен на карантин после возвращения из-за границы.

Об этом говорится на сайте СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием Образцовым 1987 года рождения места обсервации, расположенного на территории Курортного района», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление местонахождения мужчины.

Ранее полиция Армении привлекла около 1,9 тыс. человек к административной ответственности за нарушение карантина, объявленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.