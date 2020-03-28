СК возбудил дело в отношении сбежавшего с карантина в Петербурге

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Следователи возбудили дело против мужчины, который совершил побег из обсервации в санатории в Санкт-Петербурге. Он был отправлен на карантин после возвращения из-за границы.
СК возбудил дело в отношении сбежавшего с карантина в Петербурге
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием Образцовым 1987 года рождения места обсервации, расположенного на территории Курортного района», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление местонахождения мужчины.

Ранее полиция Армении привлекла около 1,9 тыс. человек к административной ответственности за нарушение карантина, объявленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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