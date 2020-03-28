СК возбудил дело в отношении сбежавшего с карантина в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте СК.
«Возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием Образцовым 1987 года рождения места обсервации, расположенного на территории Курортного района», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление местонахождения мужчины.
Ранее полиция Армении привлекла около 1,9 тыс. человек к административной ответственности за нарушение карантина, объявленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.