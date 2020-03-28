В Армении поймали около 1,9 тысячи нарушителей карантина
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МВД страны Айка Мгряна.
«С момента вступления в силу решения коменданта за нарушение правил самоизоляции или других прав на свободное передвижение к административной ответственности привлечены 1889 граждан», — сказал он.
Вместе с этим Мгрян уточнил, что средний размер штрафа составляет примерно $200.
Ранее украинские полицейские составили 2412 административных протоколов в отношении нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.