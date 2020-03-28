В Армении поймали около 1,9 тысячи нарушителей карантина

Полиция Армении привлекла около 1,9 тыс. человек к административной ответственности за нарушение карантина, объявленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МВД страны Айка Мгряна.

«С момента вступления в силу решения коменданта за нарушение правил самоизоляции или других прав на свободное передвижение к административной ответственности привлечены 1889 граждан», — сказал он.

Вместе с этим Мгрян уточнил, что средний размер штрафа составляет примерно $200.

Ранее украинские полицейские составили 2412 административных протоколов в отношении нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.