На Украине составили более 2400 админпротоколов о нарушении карантина

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Украинские полицейские составили 2412 административных протоколов в отношении нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.
На Украине составили более 2400 админпротоколов о нарушении карантина
  • Reuters

Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Отмечается, что больше всего протоколов составлено в Днепропетровской области — 394, на втором месте оказался Киев с 262 протоколами, на третьем — Донецкая область со 171 протоколом.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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