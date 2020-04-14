В РПЦ благословили верующих на освящение куличей на Пасху дома
- РИА Новости
Об этом заявили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.
«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи... верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в Московском патриархате рекомендовали прихожанам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи.
Позднее стало известно, что богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей.