В РПЦ благословили верующих на освящение куличей на Пасху дома

Православные верующие в условиях самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции могут по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершить освящение куличей и яиц на Пасху в домашних условиях.

Об этом заявили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи... верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в Московском патриархате рекомендовали прихожанам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи.

Позднее стало известно, что богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей.