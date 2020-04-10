РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.

Соответствующий документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введённых властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — цитирует документ РИА Новости.

Как уточняется, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещения храмов прихожанами или их частью, «прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан».

2 апреля в РПЦ сообщили, что верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма.