В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы должны мысленно готовиться к тому, что текущая ситуация останется. Мы продумаем и обсудим со священным синодом, как будем готовиться к Страстной седмице и Пасхе Христовой», — приводит его слова во время онлайн-беседы с верующими РИА Новости.

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.

Он также сообщил, что в ближайшие дни перед Страстной неделей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявит, будет ли возможность допустить прихожан на пасхальную службу.

Ранее Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.