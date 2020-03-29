Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«Воздержитесь от посещения храмов... Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — приводит РИА Новости его слова на проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
Ранее стало известно, что Русская православная церковь организует онлайн-трансляции богослужений.
В Московском патриархате рекомендовали пожилым прихожанам приходить в храм только на причастие из-за риска заражения коронавирусом.
РПЦ также опубликовала инструкцию в связи с угрозой распространения коронавируса.
В частности, предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств, таких как крещение, причастие и соборование.