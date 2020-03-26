РПЦ организует онлайн-трансляции богослужений
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пост в Telegram-канале Легойды.
«С пониманием относимся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам «воздержаться от посещения религиозных объектов», а также к мотивам, по которым эта рекомендация была дана... будет организована регулярная трансляция богослужений, которая призвана принести этим людям утешение в нынешних исключительных условиях», — указывается в заявлении.
Отмечается, что соответствующая трансляция будет организована на телеканалах «Спас», «Союз» и в социальных сетях.
«Кроме того, некоторые приходы Москвы уже организуют аудио- и видеотрансляции богослужений», — уточняется в сообщении.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмотреть на коронавирусную инфекцию COVID-19 как на милость Божию.
17 марта РПЦ объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом.