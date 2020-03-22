Патриарх Кирилл призвал взглянуть на коронавирус как на милость Божию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмотреть на коронавирусную инфекцию COVID-19 как на милость Божию.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал после литургии в Переделкине в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию (с распространением коронавируса) через призму духовных знаний и подумать, что всё это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — сказал Кирилл.

Патриарх выразил мнение, что эпидемия может помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе, «связанном с самоуверенностью и гордыней».

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей всё доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем — Бог», — добавил он.

Ранее РПЦ объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом.