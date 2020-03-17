РПЦ объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
Документ, который включает в себя ряд мер при проведении богослужений и таинств, утверждён Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В частности, предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств, таких как крещение, причастие и соборование.
Также отмечается, что высшие духовные учебные заведения РПЦ с 18 марта переходят на дистанционный режим обучения из-за коронавируса.
Всего в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом, пять человек выздоровели.