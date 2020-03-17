РПЦ объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом

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На сайте Русской православной церкви (РПЦ) опубликована инструкция настоятелям приходов и подворий, а также игуменам монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения коронавируса.
РПЦ объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Документ, который включает в себя ряд мер при проведении богослужений и таинств, утверждён Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В частности, предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств, таких как крещение, причастие и соборование.

Также отмечается, что высшие духовные учебные заведения РПЦ с 18 марта переходят на дистанционный режим обучения из-за коронавируса.

Всего в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом, пять человек выздоровели.

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